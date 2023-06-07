Суд виніс вирок жінці, яка обікрала підлітка і намагалась відкупитись від відповідальності

5 років позбавлення волі — саме таке покарання отримала 52-річна жителька Житомирщини за вчинення ряду злочинів у Шепетівці.

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці одразу дві підозри: за ч. 4 ст. 185 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Крадіжка в умовах воєнного стану та пропозиція хабаря).

Зловмисниця, перебуваючи в одній з крамниць у Шепетівці, викрала мобільний телефон у підлітка.

Родина потерпілого звернулась до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу крадійки та вилучили в неї крадене майно.

Аби уникнути відповідальності, жінка вирішила відкупитись від поліцейських. За «залагодження питання» вона запропонувала слідчому дві тисячі гривень. Гроші принесла до службового кабінету. Там її злочинні дії задокументували правоохоронці.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області