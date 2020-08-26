Появились данные о военном, по-пьяни сбившем курсанток в Киеве

В Киеве выяснились подробности о водителе, сбившем 25 августа на территории воинской части Киевского гарнизона троих курсанток. Владелец «Тойоты» оказался 46-летним военным в звании майора, а родом он из города Прилуки Черниговской области.

Как сообщает ТСН, ранее мужчина служил в воинской части. Сейчас автовладельца задержали. После того, как экспертиза подтвердила опьянение, гражданину грозит до восьми лет тюрьмы за тяжкие телесные повреждения.

В Минобороны подтвердили, что участником ДТП был начальник курса факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии.

Пострадавшим Александре, Татьяне и Галине по 23 года. Они выпускницы гражданских медвузов и сдали экзамены в военно-медицинскую академию, а в учебное заведение приехали, чтобы получить военную форму.

Напомним, курсантки, оказавшиеся под колесами автомобиля, получили тяжелые переломы ног. Одной из девушек ампутировали левую ногу на уровне средней трети голени. У второй пострадавшей ампутация правой ноги по верхнюю треть голени. Кроме того, у всех травматический шок и множественные раны. |// Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»