Підприємниця з Чорноморська постачала неякісні консервів для формування матеріального резерву

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру підприємниці з Чорноморська у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана у квітні 2022 року в рамках програми «Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» поставила Чорноморській міськраді Одеської області продовольчі товари тривалого зберігання неналежної якості на 1,3 млн грн, які закупила у невідомого виробника.

Мова йде про поставку 28,8 тис банок консервів м’яса свинини з горохом для роздачі населенню під час надзвичайних ситуацій в регіоні.

Технічні характеристики тушкованої консерви не відповідали вимогам ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, зокрема товар не мав відповідного маркування та інформації про «дату виробництва», «дату придатності» та «вміст». У зв’язку з чим продати консерви на внутрішньому ринку України неможливо і вони підлягають утилізації.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури