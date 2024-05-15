Підприємство з переробки пластику майже 3 роки забруднювало земельні ділянки важкими металами

За процесуального керівництва прокурорів Олександрівського відділу Знам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з підприємств області, яке здійснювало переробку пластику.

Йому інкримінують забруднення та псування земель відходами, шкідливими для здоров’я, людей та довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

За матеріалами кримінального провадження, виробнича діяльність товариства полягала в переробці пластику, одним з елементів якого було його промивання та скидання використаної води до бетонного басейну. Внаслідок скидання надлишку забрудненої води з басейну на поверхню ґрунту відбувалось забруднення 2 земельних ділянок загальною площею майже 300 м2 на території Олександрівської селищної ради.

Унаслідок протиправних дій зловмисник завдав збитків селищній раді на суму 250 тис. грн.

За результатами проведених вимірювань Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу встановлено перевищення вмісту у ґрунті забруднюючих речовин: міді, нітратів, сульфатів, фосфору, хлоридів, щільного залишку.

Довідково: мідь є одним з екологічно небезпечних важких металів як для довкілля, так і для живих організмів. Забруднення міддю призводить до руйнування природних екосистем та викликає ряд небезпечних хвороб, у тому числі онкологічних.

Досудове розслідування – Кропивницьке РУП ГУНП в області, оперативний супровід УСР.

Кіровоградська обласна прокуратура