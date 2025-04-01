Підприємця, підозрюваному у заволодінні грошима в рамках програми «Турбота. Назустріч киянам», взято підварту

Тримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 39 млн гривень – такий запобіжний захід обрав суд за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури директору приватного товариства, підозрюваному у заволодінні бюджетними грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам.

Раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 57 млн гривень Солом’янський районний суд Києва обрав іншому члену організованої групи – колишньому заступнику керівника управління охорони здоровʼя КМДА, який наразі обіймає посаду заступника директора КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія».

Нагадаємо, протягом 2022-2024 років Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА шляхом конкурсів визначив товариство, що надавало послуги з паліативного догляду та соціальної допомоги киянам, які самі не можуть про себе подбати, зокрема через психічні розлади.

За даними слідства, частину виділених грошей надалі перераховували на рахунки підконтрольних ФОП за послуги, які не відповідають цілям програми.

За вказаним фактом слідчими СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було повідомлено про підозру заступниці та колишньому заступнику директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директору приватного товариства, а також колишньому заступнику директора Департаменту охорони здоров’я КМДА (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1,2 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування триває.

Пресслужба Київської міської прокуратури