Поліцейські затримали буковинця, який убив старшого брата

У понеділок, 6 листопада, у селі Бісків під час конфлікту чоловік завдав своєму родичу удари по тілу та голові. Унаслідок отриманих травм буковинець помер неподалік свого будинку. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Наразі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Відповідно до санкції статті, винуватцю загрожує до 15 років позбавлення волі.

Для з’ясування обставин загибелі буковинця на місце події вихало керівництво та працівники №1 (смт Путила) Вижницького районного відділу поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що того дня між двома братами під час розпивання алкоголю виникла словесна суперечка на побутовому ґрунті. Унаслідок конфлікту 43-річний буковинець наніс 57-річному брату удари по тілу і голові. Смертельно травмований чоловік вийшов з будинку та помер неподалік нього.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці направили тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточних причин смерті.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області