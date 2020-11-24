Луганським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу Луганської обласної прокуратури та скасовано у зв’язку з м’якістю вирок суду першої інстанції, яким мешканця міста Рубіжне засуджено до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування призначеного покарання з іспитовим строком.

Чоловік обвинувачувався у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, вчиненому з хуліганських мотивів та способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України), незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України) та умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом вибуху (ч. 2 ст. 194 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у липні 2016 року 29-річний мешканець міста Рубіжне, перебуваючи в одному з місцевих кафе, спровокував бійку з іншими відвідувачами закладу. Чоловік мав при собі гранату Ф-1 та у ході конфлікту кинув її з хуліганських мотивів під стіл. Потерпілому, який не встиг вчасно залишити місце вибуху, спричинено тілесні ушкодження, а також пошкоджено майно закладу.

Сторона обвинувачення оскаржила вирок Рубіжанського міського суду Луганської області в апеляційному порядку та наполягала, що рішення суду не відповідає ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень.

Луганський апеляційний суд підтримав доводи прокурора у справі та погодився з тим, що правопорушник заслуговує лише на реальне покарання, яке останній відбуватиме в місцях несвободи. За принципової позиції прокуратури обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. У залі суду його було взято під варту.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури