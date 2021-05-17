Підробив документи та привласнив приміщення — працівнику харківського КП повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру чоловіку за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році чоловік працюючи на посаді водія одного з комунальних підприємств міста, достовірно знаючи будинки, які відображаються на балансі підприємства у якому він працює та перебувають у власності територіальної громади міста Харкова вирішив шляхом підробки документів привласнити собі нежитлові приміщення цокольного поверху одного з будинків.

Так, чоловік використовуючи завідомо підроблені документи, розуміючи, що у нього відсутні будь-які документи, які б посвідчували право власності та відсутні будь-які законі підстави для набуття права власності на вищезазначені нежитлові приміщення, після незаконної державної реєстрації отримав право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху, чим завдав майнової шкоди територіальній громаді міста Харкова в особі Харківської міської ради на загальну суму понад 630 тисяч гривень.

17.05.2021 чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 27.01.2021 з метою забезпечення відшкодування завданих збитків було накладено арешт на вказані нежитлові приміщення шляхом заборони їх відчуження будь-яким способом.

Крім того, на даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно останнього з метою забезпечення відшкодування збитків спричинених державі.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури