Підроблення сертифікатів на завезені з ЄС та США автомобілі – учасники ОЗГ постали перед судом

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва та Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи за фактами підроблення, використання та розповсюдження підроблених документів, а також заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, двоє киян організували злочинну групу, учасники якої виготовляли підроблені сертифікати відповідності транспортних засобів, завезених в Україну з країн ЄС та США, які в подальшому під виглядом оригінальних сертифікатів ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» та ТОВ «Центр Авто» реалізовувались громадянам України з метою заволодіння грошовими коштами. Вартість одного такого «сертифікату» складала близько 4500 грн. Вони особисто брали участь у розробці шахрайської схеми та підбирали спільників з числа своїх знайомих, забезпечували їх засобами конспірації та встановлювали час і місце вчинення злочинів.

За даними слідства, злочинна схема діяла з лютого по червень 2020 року.

У ході обшуків в учасників групи вилучили техніку та чорнові записи з анкетними даними громадян, бланки сертифікатів, кліше з підписами, підроблені печатки офіційних установ, пристрій для штампування, «чорнову» документацію, комп’ютерну техніку, телефони та сім-картки.

На сьогодні потерпілими визнано 11 громадян.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура