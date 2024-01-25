Поліцейські Вінниччини викрили трьох жінок на збуті амфетаміну

Жителька міста Жмеринки разом зі спільницями налагодили систематичний збут психотропної речовини мешканцям регіону. Орієнтовний місячний дохід фігуранток від незаконної реалізації амфетаміну за цінами «чорного ринку» становив близько 120 тисяч гривень.

32-річну зловмисницю та її спільниць поліцейські затримали 23 січня одразу після чергового збуту психотропу. В будинку затриманої поліцейські провели санкціонований обшук, у ході якого вилучили пакунки з порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну речовину амфетамін загальною вагою близько 60 г, а також електронні ваги, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи та інші речові докази. Вилучене направили на експертизу.

Усім трьом затриманим особам слідчими слідчого управління повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

Затримана у порядку ст. 208 КПК України жінка перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Двом її спільницям суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викрили злочинну діяльність угруповання, слідчі слідчого управління обласного главку поліції та працівників управління боротьби з наркозлочинністю разом із іншими оперативними службами ГУНП у Вінницькій області за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області