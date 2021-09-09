Підроблювали результати ПЛР-тестів – викрито схему із внесенням недостовірних даних у додаток «Дій вдома»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно працівників приватної медичної установи за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 325 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Андрій Жмутський, у ході слідства встановлено, що працівники однієї з харківських приватних медичних установ підроблювали результати ПЛР-тестів та вносили недостовірну інформацію у додаток «Дій вдома».



Встановлено, що організатори працювали у змові з туристичними агенціями, які допомагали їм у пошуку клієнтів. «Послугу» пропонували особам, які мали намір виїхати за кордон або повернутися з нього, для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції.



Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відбору матеріалів для дослідження. До числа клієнтів медичної установи входили і такі особи, які мали позитивний результат на COVID-19.

Під час проведення обшуків у лабораторіях вказаної медичної установи виявлено та вилучено офіційну документацію, печатки, сфальсифіковані довідки про результати ПЛР- тестів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури