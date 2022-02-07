Житель Миколаївщини задушив співмешканку та закопав тіло у лісосмузі

Вознесенською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 62-річного жителя м. Вознесенська за фактами навмисного вбивства своєї співмешканки та зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України).

Встановлено, що 29 жовтня 2021 року зловмисник в ході побутового конфлікту задушив 52-річну співмешканку подушкою, а наступного дня поклав тіло на тачку та вивіз до лісу, що біля кладовища, де закопав.

Спочатку 62-річний чоловік розповідав, що цивільна дружина померла сама, так як хворіла. Оскільки у нього немає коштів для її захоронення, то він вирішив нікому про це не повідомляти і захоронити самотужки.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Крім того, в ході санкціонованого обшуку домоволодіння обвинуваченого, виявлено та вилучено рослинну речовину – канабіс загальною масою 148,3 гр, обіг якого заборонено.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інформацією Вознесенської окружної прокуратури