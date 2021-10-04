Підряднику повідомлено про підозру у привласненні коштів, виділених на ремонт столичних підземних переходів

Деснянською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту підземного пішохідного переходу у Деснянському районі м. Києва.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2020 року Комунальне підприємство ШЕУ Деснянського району м. Києва уклало договори з суб’єктами господарювання на проведення поточного ремонту двох підземних пішохідних переходів, розташованих біля станції метро «Чернігівська», а також на перетині вулиці Братиславська з проспектом Лісовим у Деснянському районі м. Києва.

Загальна вартість ремонтних робіт, відповідно до умов договорів, складала 1, 5 млн гривень.

Один з підрядників, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт, чим спричинив матеріальну шкоду територіальній громаді міста Києва на суму понад 150 тис. гривень.

У серпні 2021 року в межах цього ж кримінального провадження прокуратура повідомила про підозру начальнику КП ШЕУ Деснянського району м. Києва за фактом розтрати понад 260 тис. гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт підземних переходів.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура