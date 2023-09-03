Засудженому, який вбив співкамерника, загрожує ще до 15 років ув’язнення

Злочин стався 1 вересня в одній з виправних установ Вінницького району. Під час конфлікту 31-річний ув’язнений вдарив ножем 37-річного співкамерника в область грудей та попав у серце. Тілесні ушкодження виявились несумісні з життям, він помер під час надання медичної допомоги.

Зловмисник відбував покарання за вчинення двох злочинів – ст. 121 (Нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень) та ст. 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом) Кримінального кодексу України.

Потерпілого у 2019 році засудили до 8 років позбавлення волі за вчинення розбійного паду.

На місці події слідчі та криміналісти провели всі необхідні процесуальні дії для документування злочину.

Правопорушник поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі готуються матеріали для повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі слідчого управління здійснюють досудового розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліціїВінницької області