Підрядник підозрюється у привласнені понад пів мільйона бюджетних гривень на відбудові дитсадка на Київщині

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вишгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства у службовому підробленні та привласненні чужого майна (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підрядник завищив у звітній документації вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг виконаних робіт під час ремонту дитячого садочка, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф на території Петрівської сільської ради Вишгородського району.

У такий спосіб підозрюваний заволодів понад пів мільйоном гривень бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Вишгородського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура