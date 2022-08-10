Підрядника підозрюють у привласненні бюджетних коштів на ремонті лікарні

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру підряднику за фактом заволодіння бюджетними коштами у сумі понад 100 тис гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання підрядних робіт підозрюваний умисно відхилився від проекту будівництва та не виконав частину робіт, хоча суму до оплати замовнику пред’явив у повному обсязі.

У подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, підприємець підробив звітну документацію з виконання договору по будівництву приміщення лікарні в одному з районів області, в результаті чого заволодів державними коштами у сумі 113 тисяч гривень.

Незаконні дії підозрюваного кваліфікували за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура