На Золотоніщині взято під варту хулігана, який біля магазину накинувся з ножем на місцевих жителів

За процесуального керівництва прокурора Золотоніської окружної прокуратури оголошено підозру особі за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, підозрюваний 19.12.2021, перебуваючи в одному з сіл Золотоніського району, біля місцевого магазину, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, розпочав сварку з місцевими жителями, під час якої п’ятьом з них наніс удари предметом, схожим на ніж, який заздалегідь взяв з собою.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та за принципової позиції Золотоніської окружної прокуратури йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури