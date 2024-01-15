Підрядника судитимуть за заволодіння бюджетними коштами під час ремонту укриття у Вишгороді

Вишгородською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, за результатами виконання ремонту укриття в одному з житлових будинків у місті Вишгород, зазначив у звітній документації завищені ціни на використані матеріали та виконану роботу.

Відтак він безпідставно отримав з бюджету майже 100 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювалось Вишгородським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура