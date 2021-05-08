Про це свідчить інформація на сайті Судової влади.
Як сповіщалося, 4 квітня поточного року президент Володимир Зеленський своїм указом №140/2021 увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 2 квітня про запровадження персональних санкцій щодо “лідерів” контрабанди в Україні та пов’язаних з ними компаній.
Зокрема, до санкційного списку потрапив громадянин України Олександр Єрімічук. Він подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду скаргу з вимогою визнання протиправним та скасування згаданого указу президента. Дата проведення засідання ще не призначена.
- 2 квітня президент України Володимир Зеленський за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони України сповістив про запровадження санкцій проти “топдесятки контрабанди”.
- Згодом в РНБО оголосили перелік осіб, що потрапили до санкційного списку. Зеленський увів санкції в дію вже 4 квітня.
- 21 квітня Зеленський ввів в дію другий пакет санкцій проти “контрабандистів”.
- В рамках проєкту “ЗеПорушення” ми розповідали, чому запроваджені Зеленським санкції проти громадян України та українських підприємців незаконні.