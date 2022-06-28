На Луганщині заступник керівника окружної прокуратури підозрюється у держзраді

За процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Луганської області у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вступив у злочинну змову з представниками псевдореспубліки.

За допомогою російських ЗМІ він проводив підривну діяльність проти України. Під час публічного виступу продемонстрував службове посвідчення та повідомив неправдиву інформацію про вчинення злочинів окремими підрозділами ЗСУ проти мирного населення та про хід їх розслідування.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора