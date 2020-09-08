Повідомлено про підозру організаторам фінансової піраміди

Організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів США інвесторів, повідомлено про підозру.

Нагадаємо, 27 серпня 2020 року у межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у фігурантів справи. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Магазини продовжують працювати, щоб інвестори мали можливість обміняти вже придбані сертифікати на гроші або продукцію.

Наразі організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 09.09.2020 року.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно з ГСУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.