Розкрадання ₴2 млн. на розчистці струмка – завершено розслідування стосовно посадовців КП «Плесо» та підрядників

Подільською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування стосовно членів організованої групи за фактами привласнення коштів, виділених зі столичного бюджету на ремонт гідротехнічних споруд та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у березні 2020 року між КП «Плесо» та підрядними організаціями за результатами процедури відкритих торгів був укладений договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець у Подільському та Шевченківському районах м. Києва.

Попри те, що підрядними організаціями роботи в повному обсязі були не виконані, керівники товариств внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про їх виконання.

У свою чергу посадовці КП «Плесо» — заступник начальника відділу проектування і підготовки будівництва та інженер з технічного нагляду, діючи в інтересах підрядних організацій та всупереч інтересам служби, підписали указані документи, що стало підставою для здійснення розрахунку з ними.

Столичному бюджету завдано понад 2 млн грн збитків, що підтверджується висновками експертиз.

На цей час триває ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури