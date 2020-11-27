В Житомире врач пытался убить директора стоматологического центра

В Житомире сообщили о подозрении врачу, который из-за долгов совершил покушение на убийство директора стоматологического центра, в котором он работал.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Житомирской местной прокуратуры следователями Житомирского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту законченного покушения на убийство директора стоматологического центра, совершенного жителем Житомира. В пятницу, 27 ноября, по согласованию с процессуальным прокурором, лицу сообщено о подозрении в совершении покушения на преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось 19 ноября 2020 года в городе Житомире, в помещении стоматологического центра. Сотрудники центра обнаружили в кабинете тяжело раненую директора, без сознания, которую безотлагательно доставили в больницу и прооперировали, спасая жизнь. Сейчас пострадавшая пришла в сознание.

«В ходе досудебного следствия установлено, что преступление совершено сотрудником центра, 28-летним врачом, на почве возникших долговых обязательств. Преступление раскрыто благодаря совместным слаженным действиям прокуратуры и сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей «, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции Главного управления Нацполиции в области. Житомирская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.