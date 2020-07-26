35 000 гривень за перетин державного кордону – за хабарництво судитимуть працівника СБУ

До суду скеровано обвинувальний акт відносно працівника Служби безпеки України, який обвинувачується у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, працівник Служби безпеки України одержав 35 тисяч гривень за нестворення перешкод та сприяння у перетині громадянином України державного кордону до Угорської Республіки.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 2 000 до 5 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

ДБР