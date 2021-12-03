На Київщині викрито «майнінгову ферму», яка викрадала електроенергію – збитки становлять понад 3,5 млн грн

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) викрито «майнінгову ферму», яку під’єднали до однієї з трансформаторних підстанцій на Київщині.

За даними слідства, у Бучанському районі невстановлені особи облаштували ангарні приміщення, в яких розмістили техніку для майнінгу криптовалюти. З метою приховування своєї діяльності та зниження показників спожитої електроенергії, вони підключили обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій та здійснювали систематичне викрадення електроенергії. Їх дії могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

За час діяльності «майнінгової ферми» майнова шкода підприємству становить понад 3,5 млн грн.

Під час проведення санкціонованого обшуку зазначеного приміщення правоохоронцями виявлено та вилучено обладнання, спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії тощо.

В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Встановлюються особи причетні до скоєння вказаного злочину.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Київській області, оперативний супровід – ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура