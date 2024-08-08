На Закарпатті затримали підсудного депутата від «ОПЗЖ», який спробував втікти за кордон

Декілька місяців тому депутату обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту у справі про виправдовування російської агресії. Тепер його відправили під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Обвинуваченого Службою безпеки депутата забороненої партії «ОПЗЖ» затримано під час незаконного перетину кордону зі Словаччиною, повідомляє Управління СБ України в Черкаській області.

У результаті комплексних заходів під час спроби незаконного перетину кордону України зі Словаччиною було затримано депутата Чигиринської міської ради від забороненої партії «ОПЗЖ».

В березні цього року СБУ повідомила посадовцю про підозру за виправдовування воєнних злочинів РФ та заперечення збройної агресії проти України.

За даними слідства, фігурант, будучи ідеологічним прихильником рашизму, від початку повномасштабного вторгнення публічно підтримував політику Кремля.

Серед власного оточення агітатор поширював ворожі наративи щодо суспільно-політичної ситуації в нашій державі. Ділився в листуваннях відеороликами, рілсами і меседжами відкритої російської пропаганди та ворожих ІПСО.

Також встановлено, що він ініціативно вийшов на звʼязок з колишнім народним депутатом України від заборонної «Партії регіонів» Володимиром Олійником, який переховується від правосуддя в РФ.

У повідомленнях колишньому «регіоналу» він надсилав дезінформацію про Сили безпеки і оборони на території прифронтових регіонів, чим дискредитував українських військових.

Перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. На невдалій спробі перетину українсько-словацького кордону підозрюваного було затримано.

Наразі судом йому обрано посилений запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.