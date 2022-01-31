Дело о массовых беспорядках: появилось фото задержания Голубана

На фото видно, что Голубан сидит с руками за спиной в присутствии полицейских из Департамента стратегических расследований.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в силовых структурах сообщили, что одним из задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков является Голубан. По данным следствия он может быть организатором, а также должен был привлечь к беспорядкам около 200 человек.

На днях полиция задержала группу людей, который подозревают в организации беспорядков, в том числе со столкновениями с полицией. В МВД заявили, что всего планировалось привлечь около 5 000 человек, и на это организаторы получили авансом более 1 млн гривен.

Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, из 5 000 участников акций должно было быть около 1 500 «титушек», которые бы устраивали драки с силовиками. Для создания требуемой картинки также якобы была заготовлена бутафорская кровь.

Беспорядки планировались в Киеве в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Правоохранители проверяют организаторов на связи с Россией.