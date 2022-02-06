Поліція затримала чоловіка, який молотком пошкодив вікно будівлі Верховної Ради
Дії чоловіка кваліфіковані як хуліганство. На даний час із ним спілкуються слідчі.
Сьогодні, 6 лютого, під час несення служби на прилеглій до Верховної Ради України території поліцейські полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікна адмінбудівлі. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
На даний час із затриманим спілкуються слідчі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet