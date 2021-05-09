Суд узяв під варту підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої жительки с. Бреусівка Козельщинської тергромади

07 травня Комсомольський міський суд Полтавської області підтримав клопотання слідчих відділу № 2 Кременчуцького районного управління поліції, погоджене з керівництвом Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури, та узяв під варту 15-річного юнака строком на 60 діб без права внесення застави.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний повністю визнав свою вину у скоєнні інкримінованого йому злочину.

Нагадаємо, неповнолітньому жителю Козельщинської тергромади вручили підозру у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) неповнолітньої жительки с. Бреусівка Козельщинської тергромади, тіло якої виявили 30 квітня на узбіччі місцевої дороги перехожі.

На даний час слідчі поліції здійснюють розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115) зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152) та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, якщо це діяння спричинило смерть потерпілої особи (ч. 3 ст. 136).

Крім того, поліцейські встановили особу, яка продала горілку неповнолітньому із компанії, в якій відпочивала померла 16-річна дівчина. Відносно 39-річної місцевої жінку поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Слідчі дії тривають. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва Головного управління Національної поліції Полтавської області.

Відділ комунікації поліції Полтавщини