Підтримка та виправдовування дій держави-агресора – на Одещині судитимуть 6 шанувальників «руського миру»

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду 6 обвинувальних актів стосовно 6 осіб за фактами розміщення та поширення матеріалів, які містять виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, проросійськи налаштовані мешканці Одеси та області, незважаючи на систематичні обстріли Одещини окупантами, у російських соціальних мережах «Одноклассники», «вКонтакте» поширювали матеріали, що виправдовують тимчасову окупацію частини території України та заперечують збройну агресію РФ, принижують національну честь і гідність українського народу та вихваляють і звеличують російських загарбників.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 5 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури