Підтримка «спецоперації» та розпалювання національної ворожнечі: прокуратура викрила інтернет-агітатора
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному мешканцю м. Красноград за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними слідства, у жовтні чоловік погодився за грошову винагороду виконати замовлення російського представника щодо створення пропагандистського вебсайту.
Інтернет-агітатор поширював на вказаному сайті матеріали на підтримку проведення так званої «спеціальної військової операції» та антиукраїнський контент, направлений на розпалювання національної ворожнечі.
Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet