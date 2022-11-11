Підтримка «спецоперації» та розпалювання національної ворожнечі: прокуратура викрила інтернет-агітатора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному мешканцю м. Красноград за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, у жовтні чоловік погодився за грошову винагороду виконати замовлення російського представника щодо створення пропагандистського вебсайту.

Інтернет-агітатор поширював на вказаному сайті матеріали на підтримку проведення так званої «спеціальної військової операції» та антиукраїнський контент, направлений на розпалювання національної ворожнечі.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура