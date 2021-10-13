Бердичівські поліцейські викрили двох грабіжників

Попередньо, правопорушення було вчинено 11 жовтня у с. Гальчині Андрушівської громади. Спільне розпиття спиртного обернулося для одного з учасників застілля втратою майна, а для двох інших – вірогідністю покарання, пов’язаного з позбавленням волі. Нині у рамках досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин.

12 жовтня до Бердичівського райвідділу поліції звернувся 43-річний житель району із повідомленням про пограбування. Чоловік розповів, що минулого дня у нього вдома перебували двоє випадкових знайомих, з якими він вживав спиртне. У якийсь момент гості забрали його мобільний телефон та музичну колонку й пішли геть.

Поліцейські розшукали учасників події, двох місцевих жителів віком 41 та 26 років. У них вилучили викрадене.

Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України триває з’ясування всіх обставин. Законодавством відкрите викрадення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб карається позбавленням волі на строк від 4 до 6 років.

Водночас поліцейські застерігають громадян: не забувайте вчасно подбати про безпеку свого майна. Намагайтеся зберігати цінні речі у недоступних для сторонніх осіб місцях, не запрошуйте малознайомих людей у власні помешкання. Не забувайте зачиняти двері та вікна. Використовуйте сучасні технічні засоби, які дозволяють надійно захистити оселю від відвідування небажаних гостей. Оберіть прийнятний для вас спосіб захисту та постійно користуйтесь ним.

Відділ комунікації поліції Житомирської області