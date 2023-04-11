Оперативники затримали грабіжника у Голосіївському районі столиці

Чоловік наніс своєму знайомому тілесні ушкодження та відібрав мобільний телефон. Слідчі повідомили порушнику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

До Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від 42-річного киянина про те, що на вулиці Бурмистенка його побив знайомий та забрав мобільний телефон. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку для встановлення обставин події.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який вже мав проблеми с законом за аналогічні злочини. Порушник встиг продати викрадений телефон, а гроші витратити на власні потреби.

Фігуранта правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі за процесуального погодження з Голосіївською окружною прокуратурою правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва