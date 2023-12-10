Після спілкування з «правоохоронцем» мешканка Яремче втратила понад 60 тисяч гривень

Ваш банківський рахунок заблоковано, збій системи або ж збільшення кредитного ліміту – саме під такими приводами аферисти телефонують до мешканців краю та дізнаються конфіденційну інформацію.

У схожу аферу потрапила 33-річна мешканка Яремче.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонувала особа, яка представилась працівником правоохоронного органу. Незнайомець запевнив жінку, що аферисти намагаються оформити кредит на її банківську карту.

А для запобігання шахрайства їй необхідно зателефонувати на «гарячу лінію» банку. Під час того, як заявниця телефонувала на «гарячу лінію», до неї передзвонив вже нібито працівник банку. Аферист запропонував для збереження коштів, перевести кошти на рахунок, який він вказав.

Зрештою, жертва афери виконала умови.

В результаті здійснених транзакцій жінка втратила понад 60 тисяч гривень.

Правоохоронці наголошують:

– будьте уважними та обачними. Якщо в телефонній розмові невідомий співрозмовник пропонує свою допомогу з банківським рахунком або закликає передати гроші для вирішення проблем – негайно кладіть слухавку.

-Будьте певні – ви розмовляєте з шахраєм.

– У випадку надходження таких дзвінків спочатку перевірте отриману інформацію, а за потреби – телефонуйте на спецлінію «102».

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини