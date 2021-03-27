Поблизу Чопа прикордонники «накрили» 4 контрабандистів з безпілотником (відео)

Контрабандистів, які намагалися перемістити сигарети безпілотником, затримали прикордонники Чопського загону на Закарпатті учора вранці.

Оперативниками Чопського прикордонного загону було встановлено місце запуску безпілотного літального апарату, а саме — у районі села Червоне Ужгородського району, в результаті чого було розпочато відпрацювання невідкладних заходів реагування.

Водночас прикордонникам відділу «Соломоново» від місцевого жителя села Червоне надійшла інформація про підготовку до здійснення протиправної діяльності. У вказане ним місце одразу вислали групу реагування та додаткові прикордонні наряди.

У ході спільних пошукових та оперативних заходів на околиці вищевказаного села незабаром було виявлено транспортний засіб марки «УАЗ», у якому перебували четверо осіб. Двоє з них не мали жодних документів, що посвідчують особу. Також в автомобілі знаходився пакунок з тютюновими виробами. Під час подальшого огляду прилеглої до місця виявлення автомобіля місцевості прикордонники знайшли безпілотний літальний апарат з конструкцію для його запуску та пристосуваннями для кріплення вантажу.

В порядку ст.60 КПК України про факт затримання ймовірних контрабандистів та засобів для здійснення правопорушення було проінформовано місцевий орган Нацполіції. Оперативним підрозділом Чопського загону направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст.199 «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» КК України.

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Наразі тривають першочергові заходи щодо встановлення обставин правопорушення та з’ясування рольової участі осіб, причетних до вищевказаної протиправної відповідальності.

ДПСУ