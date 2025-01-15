Побили чоловіка та підпалили його автомобіль: у Дніпрі судитимуть двох братів

Під приводом покупки міжкімнатних дверей підозрювані призначили зустріч 35-річному потерпілому. Коли чоловік прибув на місце фігуранти побили його, використовуючи залізну арматуру та дерев’яну биту.

Також продовжуючи протиправні дії, на початку червня старший з братів здійснив умисний підпал автомобіля потерпілого. Провівши ряд необхідних заходів, слідчі Дніпровського районного управління поліції № 2 затримали фігурантів. З’ясувалося, що діяли злодії на замовлення.

На підставі зібраних доказів слідчим 41-річному містянину повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а 42-річному чоловікові про підозри за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт стосовно братів направлено до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП № 2