Побили та викрали майно знайомого – судитимуть двох жителів Сміли

За процесуального керівництва прокурорів Смілянської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох жителів м. Сміла за фактом відкритого викрадення чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, поєднаний з проникненням до житла та в умовах військового стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

За даними слідства, 20.02.2025 у вечірній час доби в м. Сміла зловмисники, з метою незаконного збагачення, прийшли до свого давнього знайомого, який, нічого не підозрюючи, відчинив їм двері.

Потрапивши до будинку, чоловіки почали наносити удари руками та ногами в область голови потерпілого, після чого відкрито заволоділи його документами, майном на загальну суму понад 3 тис грн та з місця вчинення злочину зникли.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Довідково: санкція ч. 4 ст. 186 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до положень ст. 62. Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури