Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури
Лубінець наголосив, що випадок із побиттям чоловіка на Закарпатті працівниками ТЦК «потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування»
Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини фіксує зростання кількості звернень на Закарпатті через неправомірні дії співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець 5 вересня.
Лубінець наголосив, що цей випадок «потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування».
«З метою з’ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають», – додав омбудсман.
Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.
За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень. У заяві підкреслюють, що ця статистика є в 6 разів більшою за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень становила 198. // ГлавкомTweet