Побиття та смерть мобілізованого на Закарпатті: омбудсмен звернувся до прокуратури

Лубінець наголосив, що випадок із побиттям чоловіка на Закарпатті працівниками ТЦК «потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування»

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини фіксує зростання кількості звернень на Закарпатті через неправомірні дії співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець 5 вересня.

«Так, до мого Представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка в своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті», – повідомив він.

Лубінець наголосив, що цей випадок «потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування».

За його даними, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли дані про кримінальне порушення за статтею про «необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження».

«З метою з’ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають», – додав омбудсман.

Нагадаємо, уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Зазначено, що з 1 січня 2024 по 13 серпня 2024 Лубінець отримав 1634 звернення через порушення прав з боку ТЦК. Водночас у 2023 році надійшло 561 таке повідомлення.

За перші 6 місяців 2024 року Лубінець отримав 1190 відповідних звернень. У заяві підкреслюють, що ця статистика є в 6 разів більшою за аналогічний період минулого року, коли кількість таких повідомлень становила 198. // Главком