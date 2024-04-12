Побив співмешканку та залишив в безпорадному стані в будинку – повідомлено про підозру жителю Хмельницького району

За процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури повідомлено про підозру 27-річному жителю Хмельницького району у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень співмешканці та залишенні її в небезпеці (ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 135 КК України).

У березні цього року на гарячу лінію «102» звернувся черговий лікар карети швидкої медичної допомоги та повідомив, що, прибувши на виклик, виявив 28-річну жінку із тілесними ушкодженнями.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що за місцем спільного проживання підозрюваний розпочав словесну суперечку зі своєю співмешканкою, а потім почав душити та бити її ногами по обличчю і тулубу.

В результаті жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Усвідомлюючи, що вона знаходиться у небезпечному для життя стані, чоловік замкнув її в помешканні та забрав мобільний телефон.

Швидку допомогу викликав лише на третю добу після побиття. Вигадав історію, що, повернувшись додому, виявив квартирантку із тілесними ушкодженнями, яка впала з драбини.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури