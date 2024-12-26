Побив та задушив співмешканку – житель Кременчуцького району отримав 11 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Полтавщини жителя Кременчуцького району визнано винним в умисному вбивстві співмешканки (ч. 1 ст. 115 КК України).

У березні 2023 року чоловік та співмешканка за місцем проживання влаштували застілля, під час якого через ревнощі між ними виникла сварка. У ході конфлікту обвинувачений двічі вдарив жінку кулаком у шию. Коли потерпіла втратила рівновагу і впала на ліжко, чоловік здавив їй шию та завдав ще кілька ударів. Жінка померла на місці події.

За скоєне Кременчуцький районний суд позбавив зловмисника волі на 11 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури