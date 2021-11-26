Под Днепром 19-летний уголовник совершил разбойное нападение на магазин

В городе Покров Днепропетровской области задержали 19-летнего злоумышленника, который пытался ограбить продуктовый магазин.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

24 ноября около 18:00 парень устроил разбойное нападение на магазин. Он угрожал сотруднице маркета пистолетом и требовал деньги. В этот момент женщина смогла нажать тревожную кнопку, а злоумышленник скрылся с пустыми руками.

Местная полиция оперативно приступила к розыскным действиям и нашла подозреваемого — им оказался 19-летним местный житель, у которого обнаружили огнестрельное оружие. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности. За совершение разбоя ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Пистолет отправили на экспертизу. Досудебное расследование продолжается. Детали происшествия будут выяснять следователи.