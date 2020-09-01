Под Днепром девушка украла 19 тысяч гривен с банковской карты знакомого

В городе Перещепино Днепропетровской области полицейские задержали женщину, которая украла деньги с банковской карты своего знакомого.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

11 августа полицейские установили факт снятия приблизительно 3-х тысяч гривен с карточки 41-летнего местного жителя. Как выяснили правоохранители, указанная операция прошла без согласия мужчины.

За совершение преступления стражи порядка задержали 25-летнюю девушку. Во время следственных действий полицейские установили причастность гражданки еще к 4-м кражам средств с банковской карты потерпевшего.

Выяснилось, что девушка подключилась с телефона к карточке знакомого, и таким образом украла 19 тысяч гривен.

Задержанной сообщили о подозрении в совершении преступления. Теперь ей грозит до 5-ти лет тюрьмы.