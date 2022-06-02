Поліцейські вилучили зброю у мешканця столичної Троєщини, який вчиняв домашнє насильство

Під час виклику правоохоронці склали адміністративний протокол та терміновий заборонний припис чоловіку, який погрожував фізичною розправою своїй жінці та 12-річній доньці. У разі систематичності вчинення правопорушення на киянина чекає кримінальна відповідальність.

Вчора до чергового Деснянського управління поліції надійшов виклик про домашнє насильство на проспекті Маяковського. Заявниця повідомила, що її 36-річний чоловік агресивно себе поводить та не дозволяє вийти з квартири їй та рідній 12-річній доньці. Для встановлення обставин конфлікту на адресу негайно виїхала група з протидії домашньому насильству.

Як розповів старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Анатолій Луценко, 35-річна потерпіла пояснила, що її чоловік вчиняє сварку, психологічно тисне та погрожуючи силою не дозволяє вийти з квартири:

«Зайшовши до помешкання, кривдник поводив себе агресивно. Ми вгамували його та провели з ним профілактичну бесіду. З’ясовано, що у киянина є зареєстрована зброя, тож ми негайно її вилучили. Наразі співробітниками сектору дозвільної системи вирішується питання про анулювання дозволу на неї. Крім того на дебошира складено адміністративний протокол за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – домашнє насильство, та терміновий заборонний припис терміном на три доби. Тобто, протягом цього часу чоловік має проживати в іншому помешканні та не контактувати з постраждалими особами».

У разі повторності вчинення домашнього насильства фігуранту загрожує кримінальна відповідальність за ст. 126-1 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва