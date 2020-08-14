Под Днепром двое пьяных мужчин избили соседку, обвинив ее в краже

В Днепропетровской области, в Царичанском районе, двое пьяных мужчин пришли к соседке и избили ее за якобы украденный давно бидон, а затем забрали принадлежащий ей алюминиевый бидон и ушли.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Происшествие произошло вчера днем в селе Бабайковка. По имеющейся информации, к 58-летней женщине во двор ее дома пришли двое местных жителей, 32-х и 27-ти лет, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины начали требовать от женщины якобы украденный ею 15 лет назад алюминиевый бидон у одного из пришедших. В ходе начавшегося конфликта один из мужчин повалил соседку и начал избивать ее ногами, а затем забрал принадлежащий ей бидон емкостью 40 литров и мужчины ушли.

Полиция уже задержала мужчин в порядке ст. 208 УПК Украины. Идет дальнейшее разбирательство по данному факту правонарушения.