Под Днепром мужчина изнасиловал 15-летнего подростка

В городе Каменское Днепропетровской области 52-летний мужчина изнасиловал 15-летнего парня.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Под предлогом того, что ему нужна была помощь, мужчина заманил мальчика к себе в квартиру. Потом он вступал с подростком в интимные отношения. Правоохранители провели необходимые следственные действия и собрали доказательства, чтобы привлечь мужчину к ответственности.

По этому факту открыли уголовное производство по статье за изнасилование несовершеннолетнего. Мужчине уже сообщили о подозрении и взяли его под стражу. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.