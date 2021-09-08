Под Днепром мужчина ранил ножом двух знакомых и спрятался от полиции в лесополосе

В поселке Олефировка Днепропетровской области мужчина ранил ножом двух знакомых и спрятался от полиции в лесополосе,

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

5 сентября в 21:36 в отделение полиции № 3 Синельниковского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Шевченко в поселке Олефировка двое мужчин получили ножевые ранения. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что между хозяином дома и его гостями возник конфликт, во время которого один из них нанес ранения в грудь и живот двум другим. После совершения преступления мужчина скрылся. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Правоохранители задержали 40-летнего преступника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.