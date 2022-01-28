Под Днепром мужчина, угрожая пистолетом, изнасиловал девушку

В Каменском задержали мужчину, который 26 января изнасиловал девушку.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУНП.

Известно, что около 20:15 28-летний мужчина напал на девушку, когда она шла по улице Ярославской. Угрожая пистолетом он забрал у горожанки телефон. После чего затащил за гаражи, которые находились неподалеку и изнасиловал.

Мужчину задержали полицейские. Насильнику объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, его ждет суд.