Под Днепром несовершеннолетние отморозки избили до полусмерти мужчину

В Днепропетровской области, в Каменском, неизвестные подростки избили мужчину, напав на него со спины: пострадавший находится в реанимации.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на группу Типичный Днепродзержинск (Каменское) в Facebook.

Происшествие произошло 3 сентября около 5-ти утра на пересечении улиц Матросова и 8-го Марта. Как сообщает подписчик группы, который написал пост, инцидент случился с его отцом — на него напали со спины несовершеннолетние ребята и избили до полусмерти.

Отец подписчика в данный момент находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ — его состояние очень тяжелое. Мужчина, разместивший пост, отмечает, что написал все это для того, чтобы предупредить других людей о возможных подобных инцидентах. Так как даже безо всякой причины, на любого человека могут напасть подобные «малолетки» и покалечить.