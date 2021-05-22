Под Днепром уголовник задушил знакомую и пытался скрыться

В городе Терновка Днепропетровской области ранее судимый мужчина задушил знакомую.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

20 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении мертвой женщины. Тело умершей в ее собственной квартире нашла сестра, которая пришла ее навестить. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 40-летней женщины наступила 19 мая в результате механической асфиксии. Правоохранители установили, что накануне к потерпевшей пришел ее 32-летний знакомый. Между ними произошел конфликт, в ходе которого гость задушил женщину и с места происшествия скрылся.

Оперативники обнаружили мужчину недалеко от места совершения преступления. Им оказался ранее судимый житель Павлоградского района. Сейчас его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

По согласованию с окружной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос избрания ему меры пресечения. //