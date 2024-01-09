СБУ просять перевірити заяви Безуглої, які можуть містити державну таємницю

Народна обраниця Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”) скерувала депутатський запит до СБУ з проханням дати правову оцінку публікаціям народної депутатки Мар’яни Безуглої (фракція “Слуга народу”), які можуть містити державну таємницю.

У своїй заяві Ірина Фріз зазначила, що Мар’яна Безугла у соцмережі Facebook опублікувала дописи про чисельність української армії та іншу інформацію, яка може містити державну таємницю.

Зокрема 14 грудня 2023 року Безугла написала, що у Силах оборони нараховується близько мільйона військових, а воюють на передовій 300 тисяч. Того ж дня Безугла опублікувала інший пост про бюджет на нацбезпеку та оборону на 2024 рік.

Така інформація, наголосила Фріз, може використовуватися ворогом для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій на території України, а також загалом для здійснення спецслужбами Росії інформаційно-психологічних операцій.

На думку Фріз, дії Безуглої містять ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 328 Кримінального кодексу України (розголошення державної таємниці).

У зв’язку із цим Ірина Фріз просить Службу безпеки надати правову оцінку публікаціям Безуглої. // Букви